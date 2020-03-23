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Евро 23 марта дорожает к доллару на оптимизме вокруг новых экономических стимулов
07:51 23.03.2020 |
Курс евро утром в понедельник растет к доллару на новых мерах поддержки экономики, страдающей от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.23 EET курс евро рос до 1,0744 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0694 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 109,85 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 110,8 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,62%, до 102,15 пункта.
В центре внимания инвесторов по-прежнему коронавирус и его влияние на мировую экономику. Участники рынка ожидают мер от правительств и центробанков разных стран по стимуляции экономики. Так, они обратили внимание на заявление Европейского центрального банка (ЕЦБ) о готовности расширить объемы покупки активов.
ЕЦБ сообщил о введении новой программы выкупа ценных бумаг частного и государственного сектора на сумму 750 миллиардов евро, которая будет действовать до конца года. Ранее в марте было объявлено о еще одном пакете покупки активов на 120 миллиардов евро на 2020 год.
Однако валютные рынки остаются довольно волатильными, поскольку многие инвесторы не знают, какую позицию выбрать в сложившейся ситуации. "Есть еще много инвесторов, которым нужно продавать более рисковые активы, и которые хотят держать свои деньги в долларах", - предупреждает валютный стратега Daiwa Securities Юкио Исидзуки (Yukio Ishizuki), чье мнение приводит агентство Рейтер.
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