Финансовые новости
- |
- 20.03.20
- |
- 23:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Спрос банков на наличные евро 20 марта упал до 6 миллионов, – НБУ
21:10 20.03.2020 |
По итогам второй операции Национального банка Украины (НБУ) по обмену наличного евро на безналичный для подкрепления касс банков заявки подали только два банка на 6,2 млн евро при объявленном объеме в 200 млн евро.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка, передает БизнесЦензор.
"В последние дни население стало меньше покупать валюту - как наличную, так и онлайн. Например, вчера предложение и спрос населения на валюту были полностью сбалансированы", - отмечают в Нацбанке.
Как сообщалось, накануне Национальный банк провел первую операцию по обмену наличной валюты на безналичную с объявленным предельным объемом в 100 млн евро. Тогда НБУ получил заявки от 6 банков на 35 млн евро.
Ранее в НБУ констатировали, что в последние дни наблюдаетсянехватка наличной валюты в кассах банков, объяснив это повышенным спросом населения на наличную валюту.
"При этом на корсчетах банков сосредоточено $8 млрд безналичной валюты, и клиенты могут свободно переводить свою валюту на свои счета, открытые в других банках, конвертировать одну безналичную валюту в другую. Но из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой. Учитывая карантинные меры, введенные странами мира и Украины, Национальный банк совместно с банками решает указанную проблему", - подчеркивали в НБУ.
В частности, о приостановке выдачи валюты из касс отделений заявили "Альфа-Банк" и "Укрэксимбанк", "Приватбанк" также приостановил продажу наличной валюты, сохранив возможность выплаты депозитов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Из-за карантина в Украине останавливаются стройки
|Подвинуть Россию на Азове: Какой будет база ВМС в Бердянске
|Зернотрейдеры уходят на карантин
|Конституция на карантине: Спасет ли украинцев от коронавируса «диктатура» Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Спрос банков на наличные евро 20 марта упал до 6 миллионов, – НБУ
|Нацбанк за неделю потратил на поддержку гривни 1,038 млрд долл
|В 2019 году объем инвестиций в блокчейн-компании упал на 33%
|Депозитные ставки для физлиц 20.03.20
|МТСБУ с 20 марта вновь повысило стоимость «Зеленой карты» на 4,7%
|Население в день скупает по $30-40 млн, - НБУ
Это интересно
|Ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту еще 60 спутников Starlink
|Участники крупнейшего налогового скандала в истории ФРГ получили условные сроки
|Volkswagen оценил убытки от дизельного скандала в 35 миллиардов евро
|Официально: PlayStation 5 слабее, чем Xbox Series X. Sony провела презентацию, но рассказала о консоли очень мало
|Представлены новые iPad Pro. Лидар, новая платформа и клавиатура Magic Keyboard с тачпадом
|Apple представила новый MacBook Air: существенно дешевле, с нормальной клавиатурой и более ёмкими SSD
|Google Pixel 4 XL, Samsung Galaxy S20 Ultra, iPhone 11 Pro Max и Sirin Finney назвали самыми безопасными смартфонами