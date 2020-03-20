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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Спрос банков на наличные евро 20 марта упал до 6 миллионов, – НБУ

21:10 20.03.2020 |

Финансы

 

По итогам второй операции Национального банка Украины (НБУ) по обмену наличного евро на безналичный для подкрепления касс банков заявки подали только два банка на 6,2 млн евро при объявленном объеме в 200 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка, передает БизнесЦензор.

"В последние дни население стало меньше покупать валюту - как наличную, так и онлайн. Например, вчера предложение и спрос населения на валюту были полностью сбалансированы", - отмечают в Нацбанке.

Как сообщалось, накануне Национальный банк провел первую операцию по обмену наличной валюты на безналичную с объявленным предельным объемом в 100 млн евро. Тогда НБУ получил заявки от 6 банков на 35 млн евро.

Ранее в НБУ констатировали, что в последние дни наблюдаетсянехватка наличной валюты в кассах банков, объяснив это повышенным спросом населения на наличную валюту.

"При этом на корсчетах банков сосредоточено $8 млрд безналичной валюты, и клиенты могут свободно переводить свою валюту на свои счета, открытые в других банках, конвертировать одну безналичную валюту в другую. Но из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой. Учитывая карантинные меры, введенные странами мира и Украины, Национальный банк совместно с банками решает указанную проблему", - подчеркивали в НБУ.

В частности, о приостановке выдачи валюты из касс отделений заявили "Альфа-Банк" и "Укрэксимбанк", "Приватбанк" также приостановил продажу наличной валюты, сохранив возможность выплаты депозитов.
 

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