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Население в день скупает по $30-40 млн, - НБУ
16:42 20.03.2020 |
В то время как курс гривны продолжает падать, Национальный банк констатирует, что спрос населения на валюту в день составляет 30-40 млн долларов.
Об этом сообщил замглавы НБУ Олег Чурий в ходе пресс-брифинга, передают Українські Новини.
"Спрос (на валюту на межбанке) генерируется украинским бизнесом. Спрос со стороны физлиц составляет 30-40 млн долларов", - сказал он.
Чурий добавил, что спрос со стороны населения немного успокоился.
"Физлица покупают в основном через онлайн. Спрос со стороны нерезидентов составляет менее 1% от общего спроса", - подытожил он.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк рассчитывает на поступление в международные резервы валюты от Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины".
НБУ продал $200 млн на межбанке для сдерживания девальвации.
В среду доллар достиг отметки 27.
Кроме того, экономист прогнозирует курсовой коридор 27-29 UAH/USD на ближайшие недели.
Национальный банк также рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом.
Тем временем в банковской системе образовался дефицит наличной валюты. В связи с прекращением авиаперевозок и закрытием границ наличные доллары и евро доставляются в страну с задержкой.
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