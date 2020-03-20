НБУ 20 марта увеличил прежложение по обмену безналичного евро на наличный до EUR200 млн

"Мы видим тенденцию вначале этой недели, когда в банках не хватало наличной валюты. Это связано с проблемами с авиасообщением. Мы подключились к решению этой проблемы и уже обеспечили банки достаточным количеством банкнот в евро. Вчера провели первый аукцион... Мы продавали EUR100 млн, спрос был на EUR36 млн. Сегодня мы проводим еще один аукцион, уже на EUR200 млн продаж наличных евро за безналичные евро", - сказал Чурий в ходе онлайн-брифинга в пятницу.
О результатах аукциона центробанк сообщит в конце рабочего дня.