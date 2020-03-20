Доллар 20 марта дешевеет к основным валютам из-за тревог о последствиях коронавируса для экономики

Доллар снижается по отношению к основным валютам в ходе торгов в пятницу.

Давление на доллар оказывают растущие опасения по поводу последствий пандемии коронавируса для экономики США, пишет Trading Economics.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,87%.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, падает на 1,04%.

В связи с распространением коронавируса по территории США губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел в штате режим "оставайтесь дома", который запрещает жителям выходить на улицы без особой на то необходимости. Губернатор отметил, что работу продолжат заправочные станции, аптеки, банки, прачечные, другие учреждения и службы жизнеобеспечения.

Евро торгуется днем в районе $1,0742 против $1,0692 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится около 118,28 иены по сравнению со 118,38 иены в четверг.

Курс доллара составляет 110,2 иены против 110,71 иены по итогам предыдущих торгов.

Центральные банки и власти стран мира принимают меры стимулирования, чтобы не допустить рецессии в мировой экономике. Так, Европейский центральный банк (ЕЦБ) в ночь на четверг объявил о запуске новой, беспрецедентной по масштабу программы покупки облигаций на 750 млрд евро, в рамках которой будут приобретаться как государственные, так и корпоративные бумаги.

Между тем Банк Англии на специальном заседании в четверг понизил базовую процентную ставку на 0,15 процентного пункта (п.п.) - до 0,1% с 0,25%.

Британский ЦБ также принял решение увеличить объем программы выкупа гособлигаций и корпоративных бондов на 200 млрд фунтов стерлингов - до 645 млрд фунтов, говорится в заявлении Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC).

Фунт стерлингов торгуется около $1,1786 против $1,1485 в предыдущий рабочий день и 1,0982 евро против 1,0742 евро.

Австралийский доллар укрепляется к доллару США на 2,3%. Австралийская нацвалюта находится в районе $0,5877 против $0,5742 в предыдущий рабочий день.