Финансовые новости
- |
- 20.03.20
- |
- 12:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Золото 20 марта дорожает на опасениях вокруг перспектив мировой экономики
08:29 20.03.2020 |
Цена на золото растет в пятницу из-за опасений относительно резкого замедления роста мировой экономики в текущем году, что увеличивает спрос на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.03 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 0,67%, до 1489,2 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро растет на 4,01%, до 12,62 доллара за унцию.
Мировые инвесторы обеспокоены замедлением роста мировой экономики в результате распространения коронавируса. Многие экономисты понижают свои прогнозы по росту мирового ВВП. Так, международное рейтинговое агентство Fitch в четверг почти вдвое понизило прогноз по росту мирового ВВП в 2020 году - до 1,3% с 2,5%, ожидавшихся в декабре 2019 года.
"Золото сохраняет свою позицию в качестве надежного актива и показывает лучшую динамику, чем другие сырьевые товары", - сказал агентству Рейтер экономист National Australia Bank Джон Шарма (John Sharma).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зернотрейдеры уходят на карантин
|Конституция на карантине: Спасет ли украинцев от коронавируса «диктатура» Зеленского
|Зе-ленинские принципы. Зачем президенту «Демократическая платформа» внутри его партии
|Карантинный популизм: Как меры против коронавируса ударят по власти Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ запретил банкам вводить любые ограничения по депозитам с истекшим сроком, оттока депозитов практически нет - глава НБУ
|PayPal задействует блокчейн для противодействия финансовым преступлениям
|Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 20.03.2020
|Доходности евробондов Украины стабилизировались на новом максимуме в 11,5-14% годовых
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 20.03.20
|Остаток средств на корсчетах банков 20.03.20
|Доллар 20 марта коррекционно дешевеет после обновления трехлетних максимумов к иене и евро
Это интересно
|Официально: PlayStation 5 слабее, чем Xbox Series X. Sony провела презентацию, но рассказала о консоли очень мало
|Представлены новые iPad Pro. Лидар, новая платформа и клавиатура Magic Keyboard с тачпадом
|Apple представила новый MacBook Air: существенно дешевле, с нормальной клавиатурой и более ёмкими SSD
|Google Pixel 4 XL, Samsung Galaxy S20 Ultra, iPhone 11 Pro Max и Sirin Finney назвали самыми безопасными смартфонами
|Преступник взламывал торговые автоматы для хищения лотерейных билетов
|Brabus показал улучшенные версии новых Mercedes-Benz GLE и GLS
|Независимая экспертиза без взяток: как тестируют товары и услуги в Германии