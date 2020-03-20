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НБУ в четверг сохранил интервенции в поддержку гривни на уровне $200 млн
07:58 20.03.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) продал на межбанковском валютном рынке в четверг 19 марта $200 млн, как и днем ранее, сообщил регулятор на странице в Facebook.
"Национальный банк продал $200 млн, чтобы сгладить чрезмерные колебания курса. Мы, как и раньше, не фиксируем курс -- в стране гибкое курсообразование, но наша цель - чтобы не было резких колебаний курса", -- говорится в сообщении.
Согласно ему, спрос на валюту продолжает преобладать над предложением, в связи с ухудшением настроений участников рынка из-за коронавируса, в частности, у населения и украинских компаний. Уточняется, что психологический фактор остается ключевым двигателем ослабления гривни в последние недели.
Нацбанк отметил, что имеет достаточно резервов для сглаживания колебаний курса и не планирует вводить какие-либо валютные ограничения.
Согласно данным центробанка, с 16 по 19 марта регулятор продал на межбанке $938 млн, в частности, в понедельник -- $238 млн, во вторник -- $300 млн, а в среду и в четверг, соответственно, по $200 млн.
В целом с начала года, с учетом четверга, 19 марта, Нацбанк купил в резервы $1,23 млрд, продал - $2,39 млрд, в частности на минувшей неделе -- $981,60 млн, свидетельствуют его данные.
С начала прошлой недели курс гривни на межбанке опустился с 24,995 грн/$ до 27,845 грн/$1 на закрытие рынка 19 марта, а на наличном рынке в четверг он достиг 27,48-28,54 грн/$1 (купля-продажа).
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