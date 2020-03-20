НБУ в четверг удовлетворил все EUR35 млн спроса по обмену наличной валюты на безналичную

Согласно сообщению, 20 марта НБУ проведет вторую операцию по обмену наличных евро объемом до EUR 100 млн.
Нацбанк пояснил, что такие операции осуществляются с помощью торгово-информационных систем, используемых банками и для проведения операций на межбанковском валютном рынке.
Уточняется, что участниками данных операций определены 10 банков с наибольшим объемом средств физических лиц в иностранной валюте с учетом сберегательных сертификатов по состоянию на первый рабочий день текущего квартала (2 января 2020 года). По данным центробанка, в этот перечень входят ПриватБанк, Ощадбанк, Альфа-Банк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, УкрСиббанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, ОТП Банк и банк "Пивденный", на которые приходится более 80% от общего объема средств населения в иностранной валюте.
Нацбанк отметил, что операции по обмену наличной валюты на безналичную не влияют на объем международных резервов Украины, который является достаточным для сглаживания колебаний на валютном рынке и выполнения всех внешних обязательств государства.
Как сообщалось, замглавы НБУ Олег Чурий заявлял, что регулятор ведет работу с контрагентами США относительно доставки большой партии долларов.
Нацбанк отмечал, что проблема с дефицитом наличной валютой в банках связана закрытием границ, поскольку ранее она завозилась самолетами из-за границы. При этом уточнялось, что запас безналичных ликвидных средств в иностранной валюте в украинских банках составляет почти $9 млрд.