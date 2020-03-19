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Дионисий Галикарнасский
Депозитные ставки для физлиц 19.03.20
19:01 19.03.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 19 марта 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|11.70
|1.00
|0.29
|6 мес.
|12.05
|1.22
|0.49
|9 мес.
|12.50
|1.33
|0.46
|12 мес.
|12.14
|1.53
|0.69
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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