Финансовые новости
- |
- 20.03.20
- |
- 03:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Курс гривни стабилизируется на среднегодовом уровне в 27 гривен за доллар в течение месяца, - Александр Паращий
16:58 19.03.2020 |
Курс гривни стабилизируется на ранее спрогнозированном правительством среднегодовом уровне в 27 гривень за доллар в течение месяца, после чего возможно укрепление национальной валюты.
Такого мнения придерживается руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.
«Умеренная девальвация - только плюс для экономики. Ситуация складывается так, что мы выходим на прошлогодний прогноз Минэкономики по курсу - 27 гривень за доллар в среднем за год. Думаю, в течение месяца где-то на таком уровне и стабилизируется курс, а потом гривня даже может укрепиться», - сказал эксперт УНИАН.
Он пояснил, что с точки зрения торгового баланса - экспорта и импорта - ситуация благоприятна для Украины, а на рынок давят неопределенность и панические настроения.
«Паника пройдет. Возможно, в какой-то момент в ближайшем будущем на гривню будет давить выход иностранных спекулянтов из ОВГЗ. Но когда это все давление закончится, на первое место выйдет фактор торгового баланса», - пояснил Паращий.
Справка УНИАН. Национальный банк Украины на четверг, 19 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,27 грн/долл., к евро - на уровне 29,79 грн/евро.
На межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару США к полудню составили 27,80/27,85 грн/долл., к евро - 30,15/30,18 грн/евро.
Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро 19 марта остается на вчерашнем уровне 28,50 грн за доллар, стоимость евро просела до 30,90 грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Конституция на карантине: Спасет ли украинцев от коронавируса «диктатура» Зеленского
ТОП-НОВОСТИ
|Зе-ленинские принципы. Зачем президенту «Демократическая платформа» внутри его партии
|Карантинный популизм: Как меры против коронавируса ударят по власти Зеленского
|Война во время чумы. Как карантин влияет на ситуацию на линии разграничения
|Рада пала первой. Как Шахов утянул на карантин нардепов и Кабмин
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ в четверг удовлетворил все EUR35 млн спроса по обмену наличной валюты на безналичную
|Депозитные ставки для физлиц 19.03.20
|Курс гривни стабилизируется на среднегодовом уровне в 27 гривен за доллар в течение месяца, - Александр Паращий
|Доллар активно растет к основным валютам 19 марта, евро торгуется у минимума с 2017 года
|Приватбанк продлит действие карт для выплат на 90 дней
|ПриватБанк подключился к системе BankID
Это интересно
|Apple представила новый MacBook Air: существенно дешевле, с нормальной клавиатурой и более ёмкими SSD
|Google Pixel 4 XL, Samsung Galaxy S20 Ultra, iPhone 11 Pro Max и Sirin Finney назвали самыми безопасными смартфонами
|Преступник взламывал торговые автоматы для хищения лотерейных билетов
|Brabus показал улучшенные версии новых Mercedes-Benz GLE и GLS
|Независимая экспертиза без взяток: как тестируют товары и услуги в Германии
|Vivo: цена 5G-смартфонов упадёт до уровня $215 до конца года
|Экспериментальные препараты и плазмолечение. Как быстро мир справится с пандемией коронавируса