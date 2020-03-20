Справочный курс гривны 19 марта понижен на 55,12 коп до уровня 27,7955 грн/$1

|Показатель
|18.03.20
|19.03.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.2443
|27.7955
|2.02
Данные: НБУ
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12:23 19.03.2020 |
Национальный банк 19 марта понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 55,12 коп. до 27,7955 UAH/USD.
|Показатель
|18.03.20
|19.03.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.2443
|27.7955
|2.02
Данные: НБУ
|
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