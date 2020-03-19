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НБУ разрешает банкам предоставлять клиентам льготы по обслуживанию рабочих кредитов на период карантина
11:36 19.03.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) разрешил банкам на период карантина предоставлять клиентам льготные условия по обслуживанию кредитов, которые по состоянию на вечер 7 марта 2020 года были работающими и обслуживались, и это, по мнению регулятора, не окажет негативного влияния на капитал банка, сообщается на сайте НБУ.
"Клиенты нервничают и просят реальных подходов к реструктуризации. Начинайте работу уже сейчас. Примеры реструктуризации и применения льготного режима в наших нормативно-правовых актах, в частности в постановлении №97. Подход может быть индивидуальным в случае с корпоративными заемщиками и стандартным в случае с розничными", - сказала первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова во время совещания с топ-менеджерами крупнейших украинских банков 18 марта, чьи слова цитирует пресс-служба регулятора.
Согласно сообщению, Рожкова в ходе встречи также отметила необходимость в особом подходе к отраслям, которые из-за карантина не работают и полностью теряют доходы, а также к гражданам, которые временно не работают вследствие приостановки деятельности отдельных компаний.
Первая замглавы НБУ напомнила, что во вторник Верховная Рада по инициативе Нацбанка запретила банкам начислять штрафы и пени за просрочку потребительского кредита в период с 1 марта по 30 апреля.
По словам Рожковой, чрезвычайно важной в нынешних условиях является борьба с паникой из-за коронавируса, в связи с чем она рекомендует банкам отказаться от применения каких-либо ограничений в отношении операций клиентов.
"Мы против ограничений. Вместо ограничений должна быть здоровая коммуникация с клиентом. Банки также должны регулярно подкреплять наличными банкоматы и обеспечить работу отделений во всех регионах, особенно это касается крупнейших банков", - подчеркнула она.
Согласно сообщению, совещание с топ-менеджерами крупнейших украинских банков в условиях карантина проходило в формате конференц-колла. В нем участвовали все члены правления НБУ, представители более 50 банков, а также банковских ассоциаций.
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