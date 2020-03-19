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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 19.03.2020
10:55 19.03.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 19 марта 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Укргазбанк
|27,7000
|Земельный капитал
|27,5012
|Банк инвестиций и сбережений
|27,7000
|Укрстройинвестбанк
|27,9000
|Правекс
|27,5000
|Банк инвестиций и сбережений
|28,3000
|Земельный капитал
|27,4205
|Приватбанк
|28,3286
|Райффайзен Банк Аваль
|27,3972
|Креди Агриколь
|28,4000
|Укрстройинвестбанк
|27,3000
|Окси банк
|28,4000
|Приватбанк
|27,3000
|Альфа-банк
|28,5000
|Ощадбанк
|27,2000
|Банк Сич
|28,5000
|Окси банк
|27,2000
|Правекс
|28,5000
|Креди Агриколь
|27,2000
|Райффайзен Банк Аваль
|28,5800
|Банк Сич
|27,2000
|Укргазбанк
|28,7000
|Альфа-банк
|27,2000
|Украинский Капитал
|29,0000
|Украинский Капитал
|27,0000
|Ощадбанк
|29,1000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк инвестиций и сбережений
|30,0000
|Земельный капитал
|30,3440
|Земельный капитал
|29,7302
|Альфа-банк
|30,5000
|Укрстройинвестбанк
|29,6000
|Банк Сич
|30,5000
|Укргазбанк
|29,5000
|Правекс
|30,5000
|Креди Агриколь
|29,5000
|Окси банк
|30,6000
|Райффайзен Банк Аваль
|29,4985
|Укрстройинвестбанк
|30,6000
|Правекс
|29,3000
|Креди Агриколь
|30,9000
|Окси банк
|29,3000
|Приватбанк
|30,9598
|Альфа-банк
|29,2500
|Банк инвестиций и сбережений
|31,0000
|Приватбанк
|29,2000
|Ощадбанк
|31,1000
|Ощадбанк
|29,1000
|Райффайзен Банк Аваль
|31,2800
|Банк Сич
|29,0000
|Укргазбанк
|31,5000
|Украинский Капитал
|28,5000
|Украинский Капитал
|32,0000
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