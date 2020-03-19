Simplex: розничные инвесторы закупали биткоин на падении

Платежный процессор Simplex заявил, что во время падения цены биткоина на прошлой неделе розничные инвесторы на 50% увеличили объем покупки криптовалюты. Об этом сообщает The Block.

Биткоин был самым популярным активом у покупателей криптовалют течение 12-14 марта - на него пришлось 59,6% совокупного объема. За «цифровым золотом» следовали стейблкоин Theter (USDT) и Ethereum (ETH) с 12,6% и 9,78% соответственно.

«Спад на рынке не ослабил энтузиазм в отношении покупки криптовалют. На самом деле, очевидно, что многие увидели в недавнем падении возможность купить, а не признак того, что тезис об инвестициях в криптовалюты опровергнут», - сказал генеральный директор Simplex Нимрод Лехави.

Большая часть покупателей сервиса в обозначенный период была из Европы (33,29%). Активность также проявили жители Азии (22,3%) и США (16,57%).

При этом, по утверждению Simplex, партнеры процессинга, включая биткоин-биржи, зафиксировали в эти дни четырехкратный рост покупки криптовалюты.

Процессинговый сервис насчитывает более 120 партнерских организаций по всему миру. В их числе, например, числятся биржи Bitstamp, KuCoin, Binance, а также популярный кошелек для Ethereum и ERC20-токенов MyEtherWallet.