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Доллар дорожает 19 марта как наиболее привлекательный валютный актив в условиях обвала рынков
08:05 19.03.2020 |
Курс доллара утром в четверг растёт по отношению к другим мировым резервным валютам, поскольку волатильность финансового рынка и опасения по поводу пандемии коронавируса вызвали бегство инвесторов в наличные деньги и прежде всего - в долларовые активы, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 7.42 EET курс доллара к иене увеличивается до 109,91 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,06 иены, курс евро снижается до 1,0902 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0913 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растёт на 0,15%, до 101,31 пункта.
Ранее, после того, как Европейский центральный банк объявил накануне о программе выкупа ценных бумаг частного и государственного сектора на сумму 750 миллиардов евро в ответ на вспышку коронавируса, курс евро даже ненадолго подрос в паре с долларом, но затем общая тенденция предпочтения американской валюты всё же взяла своё.
Аналитики отмечают, что инвесторы сейчас продают все, что могут, чтобы хранить свои деньги в долларах из-за неопределенности, вызванной эпидемией коронавируса, которая угрожает парализовать мировую экономику.
"Это похоже на то, что произошло во время мирового финансового кризиса, когда инвесторы продавали то, что обычно считается активами-убежищами", - сказал агентству Рейтер старший валютный стратег IG Securities Юничи Исикава (Junichi Ishikawa).
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