Финансовые новости
- |
- 19.03.20
- |
- 01:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ 18 марта продал для поддержки гривни 200 миллионов долларов
21:12 18.03.2020 |
Нацбанк в среду продал на межбанке 200 млн долларов для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, не фиксируя курс на определенном уровне.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.
"Спрос на валюту продолжает преобладать предложение вследствие ухудшения настроений участников рынка из-за распространения миром коронавируса.
Психологический фактор остается ключевым двигателем ослабления гривни в последние недели", - говорится в сообщении.
В Нацбанке заверили, что имеют "достаточную подушку безопасности", чтобы сглаживать колебания гривни.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Что получат Ахметов, Коломойский и китайцы от Зеленского за борьбу с коронавирусом
|Как «железный» Зеленский стал союзником коронавируса
|«Москитный флот»: Что за патрульные катера Mark VI получит Украина от США
|Система слежки за украинцами. С подачи СБУ интернет может подорожать на 50%
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ 18 марта продал для поддержки гривни 200 миллионов долларов
|В прошлом году объем неработающих кредитов в банках сократился на 100 миллиардов
|Минфин предлагает не менять руководство госбанков во время карантина
|Депозитные ставки для физлиц 18.03.20
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 17.03.20
|Банк Ахметова приостановил выдачу кредитов для населения
|Доллар дорожает к основным валютам, фунт упал до 3,5-летнего минимума
Это интересно
|Экспериментальные препараты и плазмолечение. Как быстро мир справится с пандемией коронавируса
|Работников Минюста подозревают в завладении автомобилей со штрафплощадок
|Samsung создаёт 150-Мп датчик для камер смартфонов
|«Спиртовой» суперкар за 400 тысяч евро стал серийным
|Во Франции ввели штраф 30 тысяч евро за тюнинг электробайков
|Microsoft представила полные спецификации Xbox Series X
|Toyota подготовила замену 5,7-литровому мотору V8