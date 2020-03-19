В прошлом году объем неработающих кредитов в банках сократился на 100 миллиардов

По итогам 2019 года объем неработающих кредитов в банковской системе сократился на 100 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"В 2019 году в Украине продолжилась тенденция постепенного сокращения объема неработающих кредитов (NPL) банковской системы. По итогам 2019 года объем неработающих кредитов в банковской системе сократился на 100 млрд грн", - говорится в сообщении.

В государственных банках объем NPL за прошлый год сократился на 40 млрд грн, а их доля в кредитном портфеле уменьшилась на 4,4 п.п. до 63,5%. Снижению доли неработающих кредитов в портфеле государственных банков способствовал рост объема работающих кредитов, в том числе розничного кредитования, и осуществления банками мер по погашению и реструктуризации неработающих кредитов. Всего за 2019 год банки государственного сектора: уменьшили просроченную задолженность на 6,4 млрд грн, осуществили реструктуризацию NPL на сумму 24 млрд грн, списали задолженности за счет резервов на сумму порядка 5 млрд грн.

Кроме того, банками государственного сектора активно проводится претензионно-исковая работа по взысканию задолженности. По состоянию на 1 января 2020 года в судах находилось более 71 тыс. исков на сумму 43,5 млрд грн. За 2019 год было подано более 99 тыс. новых исков на сумму 26 млрд грн.

Впрочем, доля NPL банковской системы все еще остается достаточно высокой: по состоянию на 1 января 2020 года она составляла 531 млрд грн или 48% кредитного портфеля банковской системы.