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Депозитные ставки для физлиц 18.03.20
19:50 18.03.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 18 марта 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|11.59
|0.90
|0.27
|6 мес.
|12.03
|1.24
|0.53
|9 мес.
|12.47
|1.39
|0.55
|12 мес.
|12.12
|1.58
|0.83
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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