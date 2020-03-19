Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 17.03.20

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|13.03
|113.0 (12.0)
|10060.9 (10.0;14)
|16.03
|312.5 (12.0)
|-
|17.03
|2972.0 (12.0)
|-
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|13.03
|10861.0 (8.0)
|-
|16.03
|9608.0 (8.0)
|-
|17.03
|8166.0 (8.0)
|-
Данные НБУ