Банк Англии объяснил назначение национальной цифровой валюты

Цифровая валюта центрального банка (CBDC) Англии будет функционировать как средство накопления и может использоваться для расчета с домовладениями и компаниями. Об этом говорится в документе, подготовленном регулятором.

Интерес к CBDC Банк Англии объясняет «значительными изменениями в сфере денег и платежей» и ростом объема валют, «эмитируемых частным образом». При этом центробанк в очередной раз указал на риски цифровых валют для коммерческих финансовых учреждений:

«Это может повлиять на сумму кредитов, предоставляемых банками более широкой экономике, реализацию кредитно-денежной политики и поддержку финансовой стабильности Банком Англии».

В ведомстве планируют привязать стоимость CBDC к фунтам стерлингов и обеспечить совместное существование и оборот фиата и цифровой валюты.

Вместе с тем окончательно решение о выпуске CBDC еще не принято. По словам управляющего Банка Англии Марка Карни, разработка этого финансового инструмента будет тщательно обсуждаться с правительством страны:

«Представленный документ должен лечь в основу дальнейших исследований и диалога между Банком Англии и платежной отраслью, поставщиками технологических решений, пользователями платежей, финансовыми учреждениями, учеными, другими центральными банками и органами власти».

Кроме того, до 12 июня продлится общественное обсуждения документа.

В январе заместитель управляющего Банка Англии Джон Канлифф возглавил рабочую группу по изучению национальных цифровых валют, в которую вошли центробанки Канады, Великобритании, Японии, Европейского союза, Швеции и Швейцарии и Банк международных расчетов (BIS). Они займутся оценкой экономического, функционального и технического дизайна цифровой валюты центробанка, а также обменяются знаниями о связанных с ней технологиях.

В свою очередь кассир и директор по банкнотам Банка Англии Сара Джон заявил, что центральные банки должны ускорить разработку и выпуск цифровых валют, чтобы не проиграть гонку с частными компаниями.



