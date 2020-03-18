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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Справочный курс гривны 18 марта понижен на 21,26 коп до уровня 27,2443 грн/$1

12:31 18.03.2020 |

Финансы

 

Национальный банк 18 марта понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 21,26 коп. до 27,2443 UAH/USD.


Показатель17.03.2018.03.20Изменение, %
Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$) 27.0317 27.2443 0.785

Данные: НБУ
 

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