Справочный курс гривны 18 марта понижен на 21,26 коп до уровня 27,2443 грн/$1

|Показатель
|17.03.20
|18.03.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.0317
|27.2443
|0.785
Данные: НБУ
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12:31 18.03.2020 |
Национальный банк 18 марта понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 21,26 коп. до 27,2443 UAH/USD.
|Показатель
|17.03.20
|18.03.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.0317
|27.2443
|0.785
Данные: НБУ
|
|
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