Доллар дорожает к основным валютам, фунт упал до 3,5-летнего минимума

Доллар США дорожает относительно основных мировых валют в среду, продолжая рост предыдущего дня.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, поднимется на 0,7%. Ранее в ходе торгов он достиг максимального уровня почти за три года, свидетельствуют данные Trading Economics. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, прибавляет примерно 1%.

Евро торгуется в районе $1,0931 против $1,0998 на закрытие прошлой сессии. Стоимость единой европейской валюты находится сейчас около 117,81 иены по сравнению со 118,41 иены во вторник. Курс доллара составляет 107,77 иены против 107,67 иены.

Накануне доллар подскочил почти на 2% в паре с евро и на 1,4% относительно иены.

Поддержку американской валюте во вторник оказало решение Федеральной резервной системы (ФРС) о запуске кредитного механизма для поддержки рынка краткосрочного коммерческого долга. Федрезерв рассчитывает таким образом предотвратить усиление проблем с финансированием компаний в условиях распространения коронавируса. Похожий механизм американский ЦБ использовал в период финансового кризиса 2008 года.

Между тем фунт стерлингов подешевел, коснувшись в ходе торгов отметки $1,18 - минимального уровня с октября 2016 года - на фоне бегства инвесторов от рисковых активов из-за опасений рецессии в экономике в связи со вспышкой коронавируса.

Министр финансов Великобритании Риши Сунак во вторник вечером сообщил, что правительство готово предоставить бизнесу гарантии по кредитам на общую сумму 330 млрд фунтов стерлингов ($405 млрд). Кроме того, британские власти подготовили программу налоговых льгот и субсидий объемом 20 млрд фунтов, призванную поддержать малый бизнес. Граждане Великобритании, подхватившие коронавирус, получат трехмесячные кредитные каникулы по ипотеке.

Фунт торгуется около $1,1864 против $1,2055 в предыдущий рабочий день и 1,0855 евро против 1,0961 евро.