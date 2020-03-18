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Золото дорожает 18 марта после объявления мер США по поддержке экономики
08:20 18.03.2020 |
Цена на золото растет в среду после новостей о дополнительных стимулах экономики США и впоследствии ослабления паники на рынках, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.47 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,23%, до 1529,5 доллара за тройскую унцию, майского фьючерса на серебро - на 2,80%, до 12,845 доллара за унцию. При этом с предыдущей недели серебро подешевело на 25%, что является самым сильным падением с 1983 года.
Золото является наиболее надежным активом и дорожает в период волатильности рынка. Тем не менее, по итогам прошлой недели стоимость золота снизилась на 9,5%, так как инвесторы продавали золото, чтобы повысить запас свободной ликвидности в условиях нестабильности фондовых рынков на фоне опасений распространения коронавируса и его влияния на мировую экономику.
ФРС США объявила во вторник, что меры финансирования для стабилизации экономики будут соответствовать тем, что были предприняты во время кризиса 2008 года, так как в последние торговые сессии опасения по поводу рецессии усиливались. Министр финансов страны Стивен Мнучин заявил, что ФРС благодаря новым мерам сможет купить краткосрочные коммерческие бумаги на сумму до 1 триллиона долларов для повышения ликвидности на рынке. Ожидается, что стимулы помогут в течение следующих двух недель стабилизировать экономику США.
Кроме того, Великобритания запустила новую систему кредитования, которая будет управляться и финансироваться Банком Англии, чтобы обеспечить краткосрочное финансирование для крупных предприятий, пострадавших от эпидемии коронавируса.
"Шаги, предпринимаемые центральным банком США для поддержки ликвидности рынка, в свою очередь, помогают металлу", - сказал агентству Рейтер аналитик IG Markets Кайл Родда (Kyle Rodda).
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