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Нацбанк не планирует вводить каких-либо валютных ограничений
21:36 17.03.2020 |
Национальный банк не планирует вводить никаких валютных ограничений.
Об этом на брифинге сказал заместитель председателя НБУ Олег Чурий, сообщает корреспондент Укринформа.
"НБУ не рассматривает возможность введения каких-либо ограничений. Мы считаем, что банковская система ликвидная. Ведение любых ограничений будет негативно восприниматься как физическими, так и юридическими лицами", - сказал Чурий.
Как сообщал Укринформ, на валютном рынке влияние психологического фактора в настоящее время является ключевым, а спрос на валюту в основном формируется со стороны населения и отечественных компаний-импортеров.
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