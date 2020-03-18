В Украине за неделю купили валюты на $2 миллиарда – НБУ

Украинские компании и граждане за пять рабочих дней в марте купили 2,1 миллиарда долларов, при этом большая часть валюты была куплена бизнесом для оплаты по контрактам и платежей по долгам.

Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий в ходе брифинга.

"Если смотреть с начала прошлой недели, то есть начала кризисных явлений, и до понедельника, то за пять рабочих дней общий спрос составил 2,1 миллиарда долларов, из которых население купило 300 миллионов долларов, нерезиденты - всего 8 миллионов долларов. Большая часть валюты была куплена украинскими компаниями для оплаты по импортным контрактам и платежей по долговым обязательствам", - сказал Чурий.

По его словам, на сегодня отрицательное сальдо интервенций НБУ составляет чуть ниже миллиарда, а международные резервы на достаточном уровне в 25 миллиардов долларов.

"Мы и далее будем проводить нашу политику относительно сглаживания колебаний, поскольку это очень важно для сохранения стабильности на валютном рынке", - подчеркнул Чурий.

Также он отметил, что НБУ продает столько валюты, сколько нужно рынку, и на конец дня не остается неудовлетворенных заявок, поэтому на межбанковском рынке на сегодня нет панических настроений.

Как сообщал УНИАН, вчера, 16 марта, НБУ продал на межбанковском валютном рынке 238 миллионов долларов США. На минувшей неделе регулятор потратил на поддержку гривни 981,6 миллиона долларов.

Международные резервы Украины на начало марта составили 26,6 миллиарда долларов, что на 5% выше показателя на начало года.

В 2019 году Нацбанк пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 7,9 миллиарда долларов.