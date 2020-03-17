Минфин на аукционах ОВГЗ 17 марта привлек в госбюджет $71 млн

Министерство финансов на состоявшемся во вторник, 17 марта, аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 1,9 млрд грн благодаря размещению ценных бумаг, номинированных в долларах США.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает БизнесЦензор.

"После короткого перерыва по результатам проведенных консультаций с банками-первичными дилерами Минфин нашел инструменты для проведения успешного размещения облигаций внутреннего государственного займа с приемлемой доходностью для финансирования государственного бюджета", - отмечается в сообщении.

В частности, Министерство финансов на аукционе 17 марта предложило инвесторам только номинированные в долларах США государственные облигации со сроком обращения 10 месяцев.

По итогам аукциона для финансирования государственного бюджета было привлечено $71,6 млн. Средневзвешенная ставка доходности по облигациям составила 3,5%. Для сравнения, в начале февраля Минфин размещал долларовые ОВГЗ сроком облащения 14 месяцев под 3,39% годовых.

Итоги аукционов государственных облигаций

Номер аукциона 29 Код выпуска облигаций Первичное размещение UA4000208417 (ном.в ДОЛ США $) Номинальная стоимость 1 000 Количество выставленных облигаций, шт, - Дата проведения 17.03.2020 Дата оплаты за приобретенные облигации 18.03.2020 Срок оплаты процентов - Размер купонного платежа на одну облигацию - Номинальный уровень доходности. % 3.50 Срок обращения (дней) 294 Дата погашения 06.01.2021 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 78 819 000 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 73 616 000 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 73 616 000 Количество поданных заявок. шт 16 Количество удовлетворенных заявок. шт 13 Максимальный уровень доходности облигаций. % 9.00 Минимальный уровень доходности облигаций. % 3.50 Установленная доходность. % 3.50 Средневзвешенная доходность. % 3.50 Поступление в бюджет 71 604 074.72

Данные: Минфин Украины