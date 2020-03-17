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Минфин на аукционах ОВГЗ 17 марта привлек в госбюджет $71 млн
Министерство финансов на состоявшемся во вторник, 17 марта, аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 1,9 млрд грн благодаря размещению ценных бумаг, номинированных в долларах США.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает БизнесЦензор.
"После короткого перерыва по результатам проведенных консультаций с банками-первичными дилерами Минфин нашел инструменты для проведения успешного размещения облигаций внутреннего государственного займа с приемлемой доходностью для финансирования государственного бюджета", - отмечается в сообщении.
В частности, Министерство финансов на аукционе 17 марта предложило инвесторам только номинированные в долларах США государственные облигации со сроком обращения 10 месяцев.
По итогам аукциона для финансирования государственного бюджета было привлечено $71,6 млн. Средневзвешенная ставка доходности по облигациям составила 3,5%. Для сравнения, в начале февраля Минфин размещал долларовые ОВГЗ сроком облащения 14 месяцев под 3,39% годовых.
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|29
|Код выпуска облигаций
|Первичное размещение UA4000208417 (ном.в ДОЛ США $)
|Номинальная стоимость
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|-
|Дата проведения
|17.03.2020
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|18.03.2020
|Срок оплаты процентов
|-
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|Номинальный уровень доходности. %
|3.50
|Срок обращения (дней)
|294
|Дата погашения
|06.01.2021
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|78 819 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|73 616 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|73 616 000
|Количество поданных заявок. шт
|16
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|13
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|9.00
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|3.50
|Установленная доходность. %
|3.50
|Средневзвешенная доходность. %
|3.50
|Поступление в бюджет
|71 604 074.72
Данные: Минфин Украины
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