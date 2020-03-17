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Депозитные ставки для физлиц 17.03.20
17:33 17.03.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 17 марта 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|11.42
|0.90
|0.21
|6 мес.
|11.78
|1.20
|0.44
|9 мес.
|11.97
|1.33
|0.40
|12 мес.
|11.89
|1.51
|0.63
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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