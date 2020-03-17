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Нацбанк 16 марта продал на межбанке $238 миллионов
15:51 17.03.2020 |
Национальный банк Украины 16 марта 2020 года на межбанковском валютном рынке продал 238 млн долл. США для сглаживания чрезмерных колебаний.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в Facebook.
"Сегодня (16 марта - ред.) Национальный банк продолжал проводить интервенции по продаже валюты для сглаживания чрезмерных колебаний, вызванных ухудшением настроений участников финансового рынка из-за распространения миром коронавируса. В общем с этой целью было продано 238 млн долл.", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в середине торгового дня на межбанковском валютном рынке НБУ провел аукцион по продаже иностранной валюты. При объявленном объеме аукциона в 200 млн долл. США общий объем заявок со стороны участников рынка составил 258,9 млн долл. США, из которых было удовлетворено заявки на 130,5 млн. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 26,54 грн за доллар США.
После обеда спрос на валюту преобладал предложение, поэтому НБУ продолжил проводить валютные интервенции для сглаживания чрезмерных колебаний. Курс гривни колебался в пределах 26,55-26,70 грн за доллар США.
"Как и ранее, мы видим преобладание психологического фактора в решениях участников валютного рынка. Поэтому, имея достаточные резервы на уровне более 25 млрд долл США, мы продолжим при необходимости проводить валютные интервенции для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний", - подчеркнули в НБУ.
В Нацбанке напомнили, что в 2019 году чистая покупка валюты НБУ составила около 8 млрд долл. США, а с начала текущего года чистая продажа составила около 0,6 млрд долл. США.
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