Евро 17 марта ускорил снижение к доллару после статистики из Германии

Снижение курса евро по отношению к доллару ускорилось во вторник днем после появления данных о резком снижении доверия инвесторов к экономике Германии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.30 EET курс евро снижается до 1,1061 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1181 доллара за евро. До публикации статистики евро находился на отметке 1,1085 доллара. Курс доллара к иене при этом растёт до 106,81 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 105,85 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) повышается на 0,76%, до 98,82 пункта.

Дополнительное давление на курс единой европейской валюты оказали данные Центра исследований экономики Европы (ZEW) о том, что доверие инвесторов к экономике Германии падает максимальными темпами с 1991 года. Так, соответствующий индекс опустился до минус 49,5 пункта с февральских 8,7 пункта, хотя аналитики ждали его снижения только до минус 26,4 пункта.

В то же время в ситуации повышенной сейчас волатильности мировых фондовых рынков доллар, после значительного падения накануне, сегодня перешёл к заметному росту и днём сохраняет положительную динамику по отношению к большинству основных мировых валют.

"Курс доллара может сохранять свой рост, поскольку рынки, по понятным причинам, остаются очень слабыми. Но когда все уляжется, мы думаем, что доллар немного снизится", - сказали агентству Рейтер аналитики банка ING.