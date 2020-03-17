Справочный курс гривны 16 марта понижен на 35,35 коп до уровня 26,4203 грн/$1

|Показатель
|16.03.20
|17.03.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.4203
|27.0317
|2.31
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:25 17.03.2020 |
Национальный банк 17 марта понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 61,14 коп. до 27,0317 UAH/USD.
|Показатель
|16.03.20
|17.03.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.4203
|27.0317
|2.31
Данные: НБУ
|
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