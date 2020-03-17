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Остаток средств на корсчетах банков 17.03.20
12:15 17.03.2020 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|17 февраля
|70287.8
|18 февраля
|66359.4
|19 февраля
|65564.0
|20 февраля
|65656.7
|21 февраля
|67729.2
|24 февраля
|66863.4
|25 февраля
|67033.8
|26 февраля
|69088.3
|27 февраля
|62325.9
|28 февраля
|60356.3
|2 марта
|56789.7
|3 марта
|49561.7
|4 марта
|50945.4
|5 марта
|59843.5
|6 марта
|57757.0
|10 марта
|54445.2
|11 марта
|56737.2
|12 марта
|51620.7
|13 марта
|46303.1
|16 марта
|51629.3
|17 марта
|47882.7
Данные: Нацбанк Украины.Официальный курс НБУ на 17 марта - 26,5249 грн
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