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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 17.03.2020
10:49 17.03.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 17 марта 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Приватбанк
|27,3000
|Проминвестбанк
|27,3500
|Ощадбанк
|27,0000
|Укрстройинвестбанк
|27,4000
|Креди Агриколь
|27,0000
|Банк инвестиций и сбережений
|27,5000
|Укрстройинвестбанк
|26,8000
|Правекс
|27,5000
|Правекс
|26,7000
|Райффайзен Банк Аваль
|27,9800
|Банк Сич
|26,7000
|Альфа-банк
|28,0000
|Банк инвестиций и сбережений
|26,6000
|Банк Сич
|28,0000
|Райффайзен Банк Аваль
|26,5957
|Приватбанк
|28,3286
|Альфа-банк
|26,5200
|Креди Агриколь
|28,5000
|Укргазбанк
|26,5000
|Ощадбанк
|28,5000
|Коминвестбанк
|26,5000
|Укргазбанк
|28,5000
|Проминвестбанк
|26,1500
|Коминвестбанк
|28,9000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Креди Агриколь
|30,0000
|Банк инвестиций и сбережений
|30,1000
|Укрстройинвестбанк
|29,8000
|Проминвестбанк
|30,4000
|Банк Сич
|29,7000
|Правекс
|30,5000
|Приватбанк
|29,6000
|Укрстройинвестбанк
|30,7000
|Альфа-банк
|29,5200
|Альфа-банк
|30,8000
|Укргазбанк
|29,5000
|Банк Сич
|31,0000
|Правекс
|29,5000
|Ощадбанк
|31,0000
|Коминвестбанк
|29,5000
|Коминвестбанк
|31,4000
|Райффайзен Банк Аваль
|29,4985
|Приватбанк
|31,4465
|Ощадбанк
|29,2000
|Райффайзен Банк Аваль
|31,4800
|Проминвестбанк
|29,1000
|Креди Агриколь
|31,9000
|Банк инвестиций и сбережений
|29,1000
|Укргазбанк
|32,0000
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