В банковской системе образовался дефицит наличной валюты, - НБУ

В то время, как Нацбанк пытается сдержать курс гривны, он отмечает, что в банковской системе образовался дефицит наличной валюты.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"В последние дни мы наблюдаем признаки недостатка наличной валюты в кассах банков. Это вызвано повышением спроса населения на наличную валюту", - говорится в нем.

При этом, как отметили в НБУ, на корсчетах банков сосредоточено 8 млрд долларов безналичной валюты, и клиенты могут свободно переводить свою валюту на свои счета, открытые в других банках, конвертировать одну безналичную валюту в другую.

Но из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой.

Учитывая карантинные меры, введенные странами мира и Украины, Национальный банк совместно с банками решает указанную проблему.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк прогнозирует снижение объема частных денежных переводов в Украину на 0,5-1 млрд долларов.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 марта, на 43,59 коп. до 26,5249 UAH/USD.