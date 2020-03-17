Золото 17 марта коррекционно дорожает после падения накануне

Золото дорожает во вторник после распродаж понедельника, произошедших на фоне общей паники, вызванной распространением коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.43 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 0,69%, до 1496,75 доллара за тройскую унцию, майского фьючерса на серебро - снижается на 0,4%, до 12,765 доллара за унцию.

В ходе торгов понедельника золото дешевело почти на 5%, серебро - на 18%, поскольку на волне общей паники трейдеры продавали металлы в поисках денег.

Однако из-за глобального распространения коронавируса многие инвесторы по-прежнему отдают предпочтение золоту, которое традиционно считается безопасный активом во времена экономический неопределенности. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.

Аналитик AxiCorp Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Рейтер, считает, что сейчас существует много рисков, и поэтому золото должно торговаться выше.