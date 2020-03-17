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Золото 17 марта коррекционно дорожает после падения накануне
08:10 17.03.2020 |
Золото дорожает во вторник после распродаж понедельника, произошедших на фоне общей паники, вызванной распространением коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.43 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 0,69%, до 1496,75 доллара за тройскую унцию, майского фьючерса на серебро - снижается на 0,4%, до 12,765 доллара за унцию.
В ходе торгов понедельника золото дешевело почти на 5%, серебро - на 18%, поскольку на волне общей паники трейдеры продавали металлы в поисках денег.
Однако из-за глобального распространения коронавируса многие инвесторы по-прежнему отдают предпочтение золоту, которое традиционно считается безопасный активом во времена экономический неопределенности. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.
Аналитик AxiCorp Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Рейтер, считает, что сейчас существует много рисков, и поэтому золото должно торговаться выше.
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