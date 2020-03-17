Доллар 17 марта дорожает к иене после падения понедельника

Курс доллара во вторник утром растет к иене, отыгрывая падения в ходе предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.12 EET курс доллара к иене рос до 106,52 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 105,85 иены.

Курс евро снижался до 1,1176 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1181 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,01%, до 98,06 пункта.

Во вторник инвесторы предпочитают отказываться от более надежной иены в пользу доллара поскольку правительства многих стран усиливают меры финансовой поддержки. Однако на рынках по-прежнему остается сильная волатильность, поскольку некоторые трейдеры опасаются, что вспышка коронавируса и серьезные меры сдерживания могут спровоцировать крутой спад в основных экономиках.

"Центральные банки прижимают педаль газа к полу. Но автомобиль увяз в трясине, которая называется коронавирусом, поэтому он не будет двигаться вперед. Пока вспышка не прекратится, для инвесторов настало время терпения", - прокомментировала агентству Рейтер экономист Sumitomo Mitsui Trust Bank Аяко Сера (Ayako Sera).