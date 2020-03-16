Доллар 16 марта ускорил снижение к мировым валютам на смягчении монетарной политики ФРС

Курс доллара ускорил темпы снижения по отношению к мировым валютам в понедельник днем после того, как ФРС США второй раз за месяц понизила ставку и объявила об увеличении программы выкупа активов с рынка, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.41 EET курс евро рос до 1,1184 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1105 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 105,83 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,91 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,83%, до 97,92 пункта. Утром снижение индекса доллара составляло около 0,7%.

ФРС США в ночь на понедельник второй раз за месяц снизила базовую процентную ставку до 0-0,25% с 1-1,25% в целях стабилизации экономики из-за пандемии коронавируса. Кроме того, регулятор объявил, что намерен дополнительно выкупить с рынка ценные бумаги на 700 миллиардов долларов в ближайшие месяцы, чтобы поддержать стабильность цен и оказать помощь домашним хозяйствам.

"Что касается доллара, то мы считаем, что новая схема количественного смягчения (QE) в конечном итоге приведет к снижению курса доллара. Исключительность роста экономики США и повышения ставки исчезла, а QE - это политика, направленная на ослабление доллара", - отмечают аналитики ING, мнение которых приводит агентство Рейтер.

Определенное влияние на курс иены оказывают меры Банка Японии. Регулятор в понедельник объявил, что сохранит процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%, но при этом увеличит объем выкупа активов с рынка.