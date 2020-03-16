Биткоин-биржам рекомендовано создать механизм остановки торгов по примеру фондового рынка США

Ведущие криптовалютные биржи должны создать единый механизм остановки торгов в экстренных ситуациях, считает управляющий партнер инвестиционного фонда Multicoin Capital Тушар Джайн.

Он отметил, что происходящее на рынке «является сильным аргументом» в пользу его предложения.

Подобный механизм применяется на американских фондовых рынках. На этой неделе его запускали уже дважды - 9 и 12 марта.

Джайн также заявил, что экосистема DeFi на фоне обвала рынка «чуть не умерла». Многие трейдеры не успевали завести средства из-за перегрузки сети, подчеркнул он.

«Если нам всем придется принять тот факт, что криптовалюты могут обвалится на 60% в день, это существенно ограничит полезность технологии. Стимулы бирж связаны с ростом рынка. Если он может упасть на 60% за день, то весь рынок для этой технологии будет намного меньше», - написал Джайн.

С ним не согласился CEO криптовалютной платформы ShapeShift Эрик Ворхес.

«Нет, биткоин как средство сбережения не мертв, только потому что у него был ужасно дерьмовый день. Нет, Ethereum и DeFi тоже не мертвы только потому, что у них был ужасно дерьмовый день. В ближайшие месяцы мир увидит, что значит антихрупкость», - заявил Ворхес.

Джайн в ответ подчеркнул свою обеспокоенность тем, что «сфера DeFi не может быть устойчива, если всю экосистему могут ликвидировать менее чем за 24 часа».

Напомним, сразу несколько крупных биткоин-бирж заявили о проблемах в работе на фоне обвала рынка.



