Финансовые новости
- |
- 16.03.20
- |
- 14:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Биткоин-биржам рекомендовано создать механизм остановки торгов по примеру фондового рынка США
09:54 16.03.2020 |
Ведущие криптовалютные биржи должны создать единый механизм остановки торгов в экстренных ситуациях, считает управляющий партнер инвестиционного фонда Multicoin Capital Тушар Джайн.
Он отметил, что происходящее на рынке «является сильным аргументом» в пользу его предложения.
Подобный механизм применяется на американских фондовых рынках. На этой неделе его запускали уже дважды - 9 и 12 марта.
Джайн также заявил, что экосистема DeFi на фоне обвала рынка «чуть не умерла». Многие трейдеры не успевали завести средства из-за перегрузки сети, подчеркнул он.
«Если нам всем придется принять тот факт, что криптовалюты могут обвалится на 60% в день, это существенно ограничит полезность технологии. Стимулы бирж связаны с ростом рынка. Если он может упасть на 60% за день, то весь рынок для этой технологии будет намного меньше», - написал Джайн.
С ним не согласился CEO криптовалютной платформы ShapeShift Эрик Ворхес.
«Нет, биткоин как средство сбережения не мертв, только потому что у него был ужасно дерьмовый день. Нет, Ethereum и DeFi тоже не мертвы только потому, что у них был ужасно дерьмовый день. В ближайшие месяцы мир увидит, что значит антихрупкость», - заявил Ворхес.
Джайн в ответ подчеркнул свою обеспокоенность тем, что «сфера DeFi не может быть устойчива, если всю экосистему могут ликвидировать менее чем за 24 часа».
Напомним, сразу несколько крупных биткоин-бирж заявили о проблемах в работе на фоне обвала рынка.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Торговля на соплях. Превратится ли Зеленский из-за эпидемии в коронавирусного «барыгу»
|Рада переходит в режим работы в комитетах до 3 апреля - спикер
|Бунт в «Слуге народа». К чему приведет противостояние Ермака с «раскольниками»
|Позитив недели. ВМС Украины усилят американскими катерами типа Mark VI
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Английский суд подтвердил ограниченный характер выплат по евробондам ПриватБанка - банк
|Доллар 16 марта ускорил снижение к мировым валютам на смягчении монетарной политики ФРС
|НБУ 16 марта продал на аукционе $130,5 млн по 26,5425 грн/$1
|Количество договоров страхования «Зеленая карта» в Украине за январь 2020г. возросло на 40,74%
|Страховщики-члены МТСБУ за январь 2020 года увеличили сбор платежей по ОСАГО на 29,3%, выплаты - на 17,3%
|Справочный курс гривны 16 марта понижен на 35,35 коп до уровня 26,4203 грн/$1
|Биржи АТР закрылись 16 марта снижением в пределах 10% на опасениях вокруг коронавируса
Это интересно
|Nubia Red Magic 5G получил 144-герцевый экран, 240-герцевый сенсор и 300-герцевые триггеры
|Toyota, Kia и Hyundai научились взламывать за несколько секунд
|Volkswagen раскрыл подробности об электрокроссовере ID.4
|Монетный двор Канады представил самую большую золотую монету в мире
|Евросоюз принял «право на ремонт». Новые требования кардинально изменят дизайн смартфонов, планшетов и компьютеров
|Вьетнамская группировка годами атаковала других киберпреступников
|Редчайшую Nintendo Play Station продали за $360 000. Ранее владельцу предлагали $1,2 млн, но он отказался