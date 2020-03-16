Золото коррекционно дорожает после падения более чем на 4% в пятницу

Стоимость золота коррекционно растет в понедельник после падения более чем на 4% в ходе предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.15 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,77%, или на 26,9 доллара - до 1543,1 доллара за тройскую унцию, майского фьючерса на серебро - на 0,92%, до 14,663 доллара за унцию.

В ходе торгов пятницы стоимость металлов снижалась, поскольку инвесторы предпочитали продавать металлы чтобы повысить запас свободной ликвидности в условиях нестабильности фондовых рынков.

На настроения рынков также повлияло неожиданно снижение Федрезервом США процентной ставки, до 0-0,25%. Снижение ставок, смягчение политики положительно влияют на золото, считает аналитик CMC Markets Маргарет Ян (Margaret Yang), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Однако эксперт отмечает, что "мы сейчас живем в нестандартное время, и теория может не применяться во времена высокой волатильности и расхождений. Рынок очень нерешительный, и мнения расходятся".