Финансовые новости
- |
- 16.03.20
- |
- 14:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Золото коррекционно дорожает после падения более чем на 4% в пятницу
08:50 16.03.2020 |
Стоимость золота коррекционно растет в понедельник после падения более чем на 4% в ходе предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.15 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,77%, или на 26,9 доллара - до 1543,1 доллара за тройскую унцию, майского фьючерса на серебро - на 0,92%, до 14,663 доллара за унцию.
В ходе торгов пятницы стоимость металлов снижалась, поскольку инвесторы предпочитали продавать металлы чтобы повысить запас свободной ликвидности в условиях нестабильности фондовых рынков.
На настроения рынков также повлияло неожиданно снижение Федрезервом США процентной ставки, до 0-0,25%. Снижение ставок, смягчение политики положительно влияют на золото, считает аналитик CMC Markets Маргарет Ян (Margaret Yang), чье мнение приводит агентство Рейтер.
Однако эксперт отмечает, что "мы сейчас живем в нестандартное время, и теория может не применяться во времена высокой волатильности и расхождений. Рынок очень нерешительный, и мнения расходятся".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Торговля на соплях. Превратится ли Зеленский из-за эпидемии в коронавирусного «барыгу»
|Рада переходит в режим работы в комитетах до 3 апреля - спикер
|Бунт в «Слуге народа». К чему приведет противостояние Ермака с «раскольниками»
|Позитив недели. ВМС Украины усилят американскими катерами типа Mark VI
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Английский суд подтвердил ограниченный характер выплат по евробондам ПриватБанка - банк
|Доллар 16 марта ускорил снижение к мировым валютам на смягчении монетарной политики ФРС
|НБУ 16 марта продал на аукционе $130,5 млн по 26,5425 грн/$1
|Количество договоров страхования «Зеленая карта» в Украине за январь 2020г. возросло на 40,74%
|Страховщики-члены МТСБУ за январь 2020 года увеличили сбор платежей по ОСАГО на 29,3%, выплаты - на 17,3%
|Справочный курс гривны 16 марта понижен на 35,35 коп до уровня 26,4203 грн/$1
|Биржи АТР закрылись 16 марта снижением в пределах 10% на опасениях вокруг коронавируса
Это интересно
|Nubia Red Magic 5G получил 144-герцевый экран, 240-герцевый сенсор и 300-герцевые триггеры
|Toyota, Kia и Hyundai научились взламывать за несколько секунд
|Volkswagen раскрыл подробности об электрокроссовере ID.4
|Монетный двор Канады представил самую большую золотую монету в мире
|Евросоюз принял «право на ремонт». Новые требования кардинально изменят дизайн смартфонов, планшетов и компьютеров
|Вьетнамская группировка годами атаковала других киберпреступников
|Редчайшую Nintendo Play Station продали за $360 000. Ранее владельцу предлагали $1,2 млн, но он отказался