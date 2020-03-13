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Депозитные ставки для физлиц 13.03.20
20:16 13.03.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 13 марта 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|11.40
|1.06
|0.33
|6 мес.
|11.79
|1.28
|0.57
|9 мес.
|11.93
|1.45
|0.52
|12 мес.
|11.92
|1.61
|0.78
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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