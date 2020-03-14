Справочный курс гривны 13 марта понижен на 25,82 коп до уровня 26,0668 грн/$1

|Показатель
|12.03.20
|13.03.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|25.8086
|26.0668
|1.00
Данные: НБУ
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12:31 13.03.2020 |
Национальный банк 13 марта понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 25,82 коп. до 26,0668 UAH/USD.
|Показатель
|12.03.20
|13.03.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|25.8086
|26.0668
|1.00
Данные: НБУ
|
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