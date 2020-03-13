Доходность евробондов Украины за «черный четверг» подскочила до 8-11%, ВВП-варранты подешевели почти на 20%

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Доходность евробондов Украины за «черный четверг» подскочила до 8-11%, ВВП-варранты подешевели почти на 20%

09:57 13.03.2020 |

Финансы, Экономика

 

"Черный четверг" на мировых рынках привел к очередному обвалу стоимости ВВП-варрантов и еврооблигаций Украины: первые подешевели на 19,2%, а доходность вторых выросла на 1,5-3 процентных пункта (п.п.).

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" участники рынка, по итогам четверга ВВП-варранты стоили около 66,1% номинала, хотя минувшую неделю они завершали на отметке 90%, а еще две недели с половиной недели назад за них давали 107,5% номинала.

Еврооблигации с погашением в 2020 году теперь котируются по ставке около 8% годовых, в 2021 году - 8,5%, 2022-м - 9,5%, в 2023-м - 9,75%, 2024-м - 10,2% годовых.

Доходность бумаг с погашением в 2025 году достигла 11%, в 2026-2027 годах - 10,1-10,2%, а самых "длинных" с погашением в 2032 году - почти 10%.

С момента последнего локального максимума, достигнутого две с небольшим недели назад, ставки еврооблигаций Украины подскочили на 5-6 п.п.

Еврооблигации в евро, выпущенные в январе на 10 лет под 4,375% годовых и котировавшиеся в середине февраля по 101% номинала и по 90% 6 марта, в "черный понедельник" на этой неделе опускались в цене до 80% от номинала, а по итогам "черного четверга" стоили 70,6%.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

10:47 Остаток средств на корсчетах банков 13.03.20

10:42 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 12.03.20

09:57 Доходность евробондов Украины за «черный четверг» подскочила до 8-11%, ВВП-варранты подешевели почти на 20%

09:53 Объем венчурных инвестиций в криптоиндустрию упал на 40%

09:42 Цена биткоина упала ниже $4000. Капитализация рынка cнизилась до $145 млрд

08:53 Регулятор разрешил китайскому инвестору покупку 50% биржи ПФТС

08:42 Доллар 13 марта дорожает к иене на 1% после падения курса до минимума с 2016 года

08:34 Цена на золото 13 марта продолжает снижаться после падения на 4% в четверг

08:19 Ще не кінець «епохи низьких ставок»: Чому НБУ знизив облікову ставку попри початок економічної кризи

07:54 Биржи АТР 13 марта снижаются до 7% на фоне падения рынков США

07:51 Фондовые биржи в США пережили крупнейшее падение с 1987 года

12.03 Порошенко и обвал гривны: Как Коломойский толкает Зеленского к дефолту

12.03 Денежная масса в Украине в феврале выросла на 0,8%

12.03 НБУ в четверг уменьшил интервенции в поддержку гривни до $220 млн

12.03 Депозитные ставки для физлиц 12.03.20

• дальше…

09:11 Нидерланды вводят лимит скорости на автобанах 100 километров в час

12.03 Саудовская Аравия предложила Европе нефть по $25 за баррель - Bloomberg

12.03 Олимпийский огонь для Токио зажгли без зрителей

12.03 Дочь и внука Назарбаева связали с необоснованным богатством в Лондоне. Оно арестовано

12.03 Инвесторы вывели $41,7 млрд с развивающихся рынков из-за вспышки коронавируса

12.03 Конгресс США ограничил военные полномочия Дональда Трампа

12.03 Трамп запретил въезд в США из Европы из-за коронавируса

11.03 ВОЗ объявила о пандемии коронавируса

11.03 Олимпиаду в Токио могут перенести из-за вспышки коронавируса

11.03 Проблемы с 737 Max обойдутся Boeing по меньшей мере в $18,7 млрд

11.03 Греция полностью откажется от угля к 2023 году

11.03 Праймериз демократов в США: Байден не оставил Сандерсу шансов

11.03 Saudi Aramco увеличит производственные мощности на 8%

11.03 Еврокомиссия представила новую промышленную стратегию ЕС

10.03 США перебрасывают системы ПВО в Ирак – генерал

• дальше…

12.03 В Киеве и области запускают систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПД

11.03 В Киеве объяснили ограничительные меры из-за коронавируса

11.03 В Украине объявлен общенациональный карантин

06.03 Водителей ждут «письма счастья»: в Украине снова заработают автоматические фиксаторы скорости

06.03 В этом году планируют завершить строительство первой бетонной дороги в Украине

05.03 На первой станции киевского метро запустили 4G

04.03 Украина остается «частично свободной» страной в рейтинге Freedom House

04.03 Средняя цены на квартиры в новостройках Киева, в феврале 2020 года составила 27 977 грн

04.03 В феврале средняя стоимость квартир в Киеве отмечена на уровне 35610 грн

04.03 Кабмин хочет продать целый квартал в центре Киева - Дубилет

03.03 В Киеве начали выпускать студенческий е-билет

03.03 Украина будет выдавать «золотые визы» за инвестиции от $100 тысяч

27.02 В приложении Kyiv Smart City появилась услуга возвращения эвакуированного авто

25.02 Внедрение электронного билета в Киеве обошлось в 500 миллионов, – КГГА

19.02 Украина вводит безвиз с еще одной карибской страной

• дальше…

09:24 Обострение на Донбассе: Как россияне используют чеченскую тактику против ВСУ

09:17 Судейское возмездие. Чем обернется Зеленскому антиконституционная судебная реформа

08:45 Зеленский утвердил состав Национального инвестиционного совета

12.03 Порошенко и обвал гривны: Как Коломойский толкает Зеленского к дефолту

12.03 Вода в Крым и другие подарки Путину. Как Зеленский укрепит дружбу с Москвой при помощи референдумов

12.03 «Гибридный идиот»: Что общего между избиением Сивохо и капитуляцией Украины

12.03 Спецслужба с местным колоритом: Почему в ЕС забракуют закон Зеленского об СБУ

12.03 Под покровом коронавируса, или Обходной маневр Козака на Донбассе

12.03 Кононавирусная политика: Почему Кернес пошел против кабмина Шмыгаля

12.03 Язык за мир. Когда «слуги» вновь сольются в едином порыве с ОПЗЖ

12.03 Вакарчук решил уйти: Как «Голос» спасается от политической смерти

11.03 Эрзац Нормандии. Как Медведчук и Ермак будут оформлять капитуляцию перед Путиным

11.03 Наш Ермак и их Козак: О чем говорили посланцы Зеленского и Путина в Минске

11.03 Кровавый вторник. Зачем оккупанты начали массированные обстрелы в Авдеевке и Песках

11.03 Безумное чаепитие. Как провалят медреформу

• дальше…

08:09 Коронавирус: для кого он особенно опасен и почему?

12.03 Nubia Red Magic 5G получил 144-герцевый экран, 240-герцевый сенсор и 300-герцевые триггеры

12.03 Toyota, Kia и Hyundai научились взламывать за несколько секунд

12.03 Volkswagen раскрыл подробности об электрокроссовере ID.4

12.03 Евросоюз принял «право на ремонт». Новые требования кардинально изменят дизайн смартфонов, планшетов и компьютеров

11.03 Вьетнамская группировка годами атаковала других киберпреступников

11.03 Компании по всему миру начали борьбу с ботнетом Necurs

11.03 Android — самая небезопасная программная платформа 2019 года

11.03 Британские компании вложат 12 млрд фунтов для перехода на электромобили

11.03 Samsung изобрела полностью твердотельный аккумулятор с хорошими перспективами

11.03 Mercedes-Benz G-класса начали превращать в электромобиль

10.03 Mercedes-Benz откажется от некоторых моделей

10.03 Китайцы разработали силовые конденсаторы, которые могут изменить представление об электротранспорте

10.03 Электромобили пока слишком дороги для Bentley

10.03 В Китае разработана технология распознавания лиц в масках

• дальше…

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

26.06 Топ-10 причин изучать иностранные языки

21.06 Как добиться, чтобы к вашему мнению прислушались коллеги и начальство

30.05 Как правильно завести служебный роман

24.05 Бизнес-этикет: четыре вредные привычки

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно