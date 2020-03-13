Доходность евробондов Украины за «черный четверг» подскочила до 8-11%, ВВП-варранты подешевели почти на 20%

"Черный четверг" на мировых рынках привел к очередному обвалу стоимости ВВП-варрантов и еврооблигаций Украины: первые подешевели на 19,2%, а доходность вторых выросла на 1,5-3 процентных пункта (п.п.).

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" участники рынка, по итогам четверга ВВП-варранты стоили около 66,1% номинала, хотя минувшую неделю они завершали на отметке 90%, а еще две недели с половиной недели назад за них давали 107,5% номинала.

Еврооблигации с погашением в 2020 году теперь котируются по ставке около 8% годовых, в 2021 году - 8,5%, 2022-м - 9,5%, в 2023-м - 9,75%, 2024-м - 10,2% годовых.

Доходность бумаг с погашением в 2025 году достигла 11%, в 2026-2027 годах - 10,1-10,2%, а самых "длинных" с погашением в 2032 году - почти 10%.

С момента последнего локального максимума, достигнутого две с небольшим недели назад, ставки еврооблигаций Украины подскочили на 5-6 п.п.

Еврооблигации в евро, выпущенные в январе на 10 лет под 4,375% годовых и котировавшиеся в середине февраля по 101% номинала и по 90% 6 марта, в "черный понедельник" на этой неделе опускались в цене до 80% от номинала, а по итогам "черного четверга" стоили 70,6%.

