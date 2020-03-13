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Объем венчурных инвестиций в криптоиндустрию упал на 40%
09:53 13.03.2020 |
С начала 2020 года общая сумма венчурных инвестиций в криптоиндустрию снизилась примерно на 40% по сравнению с прошлым аналогичным периодом, сообщает The Block со ссылкой на Pitchbook.
С начала этого года проекты привлекли $275 млн, в первом квартале 2019 этот показатель составил $449 млн. Из расчетов исключены сделки менее $1 млн.
«И хотя до конца этого квартала осталось еще две недели, можно предположить, что в течение этого времени из-за коронавируса в отрасли вряд ли будут сделаны какие-либо громкие заявления», - пишет аналитик издания Райан Тодд.
Примечательно, что если взять 15 крупнейших сделок 2019 и 2020 года, то совокупный объем привлеченного проектами финансирования окажется примерно одинаковым.
В таблице ниже представлены крупнейшие сделки первого квартала 2020 года:
Как видно, инвесторы отдавали предпочтение криптовалютным кошелькам, кастодиальным и лендинговым сервисам.
В следующей таблице представлены крупнейшие венчурные сделки первого квартала 2019 года:
Также отметим, что все больше компаний рассматривают возможность выхода на IPO в течение ближайших 12 месяцев.
Среди них крупнейшая американская криптовалютная компания Coinbase, платформа «социального» трейдинга eToro, китайский майнинговый гигант Bitmain, крупнейший провайдер кошельков Blockchain, финтех-компания Ripple, аналитический сервис CipherTrace и другие компании.
Напомним, ранее венчурная фирма Sequoia Capital заявила, что серьезно обеспокоена состоянием мировой экономики на фоне распространяющего коронавируса.
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