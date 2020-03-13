Объем венчурных инвестиций в криптоиндустрию упал на 40%

С начала 2020 года общая сумма венчурных инвестиций в криптоиндустрию снизилась примерно на 40% по сравнению с прошлым аналогичным периодом, сообщает The Block со ссылкой на Pitchbook.

С начала этого года проекты привлекли $275 млн, в первом квартале 2019 этот показатель составил $449 млн. Из расчетов исключены сделки менее $1 млн.

«И хотя до конца этого квартала осталось еще две недели, можно предположить, что в течение этого времени из-за коронавируса в отрасли вряд ли будут сделаны какие-либо громкие заявления», - пишет аналитик издания Райан Тодд.

Объемы венчурных инвестиций в криптоиндустрию в первых кварталах 2019 и 2020 года.

Примечательно, что если взять 15 крупнейших сделок 2019 и 2020 года, то совокупный объем привлеченного проектами финансирования окажется примерно одинаковым.

В таблице ниже представлены крупнейшие сделки первого квартала 2020 года:

Как видно, инвесторы отдавали предпочтение криптовалютным кошелькам, кастодиальным и лендинговым сервисам.

В следующей таблице представлены крупнейшие венчурные сделки первого квартала 2019 года:

Также отметим, что все больше компаний рассматривают возможность выхода на IPO в течение ближайших 12 месяцев.

Среди них крупнейшая американская криптовалютная компания Coinbase, платформа «социального» трейдинга eToro, китайский майнинговый гигант Bitmain, крупнейший провайдер кошельков Blockchain, финтех-компания Ripple, аналитический сервис CipherTrace и другие компании.

Напомним, ранее венчурная фирма Sequoia Capital заявила, что серьезно обеспокоена состоянием мировой экономики на фоне распространяющего коронавируса.



