Цена биткоина упала ниже $4000. Капитализация рынка cнизилась до $145 млрд

В ночь на пятницу, 13 марта, цена биткоина в какой-то момент опустилась к $3800, потеряв более 50% стоимости всего за сутки. Вторая по капитализация криптовалюта Ethereum опустилась ниже $100 впервые с декабря 2018 года.

Как считает CEO Galaxy Digital Майк Новограц, биткоин всегда был воплощением уверенности инвесторов, а в настоящий момент у тех нет уверенности ни в чем. На вопрос о том, что же вернет уверенность инвесторов, биткоин-евангелист биржи Kraken Пьер Рошар называет такие ключевые характеристики криптовалюты, как устойчивость к изъятию и цензуре и заслуживающая доверия здоровая монетарная политика.

По данным CoinGecko, капитализация рынка опускалась до $125 млрд, затем восстановилась в район $145 млрд. Капитализация биткоина составляет $94 млрд.

Объем торгов биткоин-фьючерсами на Bakkt и Чикагской товарной бирже (CME) за сутки превысил $720 млн. Согласно Bitwise, на 10 доверенных биржах обьем торгов биткоином составил $5,63 млрд.

В ходе падения пострадал страховой фонд деривативной биржи BitMEX. Торги на ней были приостановлены.

Глава биржи FTX утверждает, что торги приостановила и биржа опционов Deribit. Как только прекратились ликвидации на обеих площадках, биткоин вырос выше $5000.

Он предположил, что причиной столько резкого падения стал механизм ликвидаций на BitMEX.

«Есть критический соотношение - ликвидации на доллар к ликвидности на доллар. Если оно выше 1, то нам крышка. Почему? Например, ликвидировали позиции на $10 млн, цена опустилась, а этого достаточно, чтобы ликвидировать следующие $10 млн. Это положительная обратная связь. В итоге BitMEX ликвидирует всю книгу ордеров ... прямо до 0. Я думаю, это то, что случилось сегодня».