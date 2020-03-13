Доллар 13 марта дорожает к иене на 1% после падения курса до минимума с 2016 года

Курс доллара к иене коррекционно поднимается почти на 1% после значительного падения в начале недели на опасениях по поводу распространения коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.33 EET курс доллара к иене рос до 105,88 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 104,63 иены, или на 1,19%. Показатель остается на минимальных уровнях с конца 2016 года. Курс евро поднимался до 1,1197 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1183 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,04%, до 97,43 пункта.

Коронавирус остается одним из главных рисков для мировых рынков с начала года. До середины февраля, на фоне стремительного роста числа зараженных в КНР, инвесторы в качестве более надежного актива покупали доллар вместо японской иены из-за близости Японии к Китаю. В результате курс достиг 112 иен против 108 иен за доллар в начале года.

Позднее коронавирус стал распространяться за пределами КНР - число зафиксированных случаев заражения стало стремительно расти в Южной Корее и Японии, а в начале марта - в Иране и Италии. На данный момент обеспокоенность вызывает также статистика из Германии, Франции, Испании и Великобритании. Последние три недели курс доллара к иене в основном снижался, а в понедельник достиг 101,2 иены за доллар.

С начала недели на рынках акций и нефти наблюдается сильная волатильность. Из-за опасений по коронавирусу и временного запрета на въезд из Европы в США мировые биржи упали на 10% и более. Срыв сделки ОПЕК+ и снятие ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса обрушило нефтяные котировки на 20-25% с начала недели.

"Если раньше уход от риска поддерживал иену, теперь уход от риска поддерживает доллар. Мы в режиме паники, потому что не знаем, сколько будет продолжаться падение акций", - сказал агентству Рейтер старший менеджер отдела исследований Gaitame.com Research Institute в Токио Такуя Канда (Takuya Kanda).