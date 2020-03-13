Цена на золото 13 марта продолжает снижаться после падения на 4% в четверг

Стоимость золота продолжает опускаться в пятницу утром, откатившись от отметки в 1700 долларов, после падения на 4% в четверг из-за паники на фондовых рынках в мире, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.52 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,19%, или на 3,1 доллара - до 1587,2 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро опускалась на 1,78% - до 15,72 доллара за унцию.

В четверг фондовые рынки Европы упали на 11-16,6%, США - на 9,5-10% после того, как американский президент Дональд Трамп сообщил о введении 30-дневного запрета на въезд в Штаты из Европы (кроме Великобритании) из-за коронавируса. Запрет вступает в силу 13 марта.

Стоимость золота в понедельник преодолела психологическую отметку в 1700 долларов из-за опасений по распространению коронавируса в мире, но позднее металл дешевел три торговых сессии подряд, в четверг снижение цены на золото достигло 4%.

"Есть большие сомнения по поводу того, что Европа и США смогут взять вспышку (коронавируса - ред.) под контроль, и скачок в сторону ликвидности привел к падению всех активов", - цитирует агентство Рейтер слова одного из трейдеров в Шанхае.

Коронавирус продолжает оставаться одним из основных рисков на рынке, поскольку карантинные меры, принимаемые рядом стран, сдерживают экономику, влияя на производство, поставки, торговлю и туризм. В мире заражены уже более 120 тысяч человек в более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались. За пределами Китая крупные вспышки заболевания находятся в Италии, Иране, Южной Корее, а также Испании, Франции, Германии и Великобритании.