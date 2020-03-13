Финансовые новости
- |
- 13.03.20
- |
- 10:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Цена на золото 13 марта продолжает снижаться после падения на 4% в четверг
08:34 13.03.2020 |
Стоимость золота продолжает опускаться в пятницу утром, откатившись от отметки в 1700 долларов, после падения на 4% в четверг из-за паники на фондовых рынках в мире, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.52 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,19%, или на 3,1 доллара - до 1587,2 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро опускалась на 1,78% - до 15,72 доллара за унцию.
В четверг фондовые рынки Европы упали на 11-16,6%, США - на 9,5-10% после того, как американский президент Дональд Трамп сообщил о введении 30-дневного запрета на въезд в Штаты из Европы (кроме Великобритании) из-за коронавируса. Запрет вступает в силу 13 марта.
Стоимость золота в понедельник преодолела психологическую отметку в 1700 долларов из-за опасений по распространению коронавируса в мире, но позднее металл дешевел три торговых сессии подряд, в четверг снижение цены на золото достигло 4%.
"Есть большие сомнения по поводу того, что Европа и США смогут взять вспышку (коронавируса - ред.) под контроль, и скачок в сторону ликвидности привел к падению всех активов", - цитирует агентство Рейтер слова одного из трейдеров в Шанхае.
Коронавирус продолжает оставаться одним из основных рисков на рынке, поскольку карантинные меры, принимаемые рядом стран, сдерживают экономику, влияя на производство, поставки, торговлю и туризм. В мире заражены уже более 120 тысяч человек в более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались. За пределами Китая крупные вспышки заболевания находятся в Италии, Иране, Южной Корее, а также Испании, Франции, Германии и Великобритании.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Судейское возмездие. Чем обернется Зеленскому антиконституционная судебная реформа
|Ще не кінець «епохи низьких ставок»: Чому НБУ знизив облікову ставку попри початок економічної кризи
|Порошенко и обвал гривны: Как Коломойский толкает Зеленского к дефолту
|Вода в Крым и другие подарки Путину. Как Зеленский укрепит дружбу с Москвой при помощи референдумов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|В центре MAXEVENTS компания HOCK International проведет курсы «CIMA Cert PM (Rus) – «Управление эффективностью бизнеса»»
В РУБРИКЕ
|Остаток средств на корсчетах банков 13.03.20
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 12.03.20
|Доходность евробондов Украины за «черный четверг» подскочила до 8-11%, ВВП-варранты подешевели почти на 20%
|Объем венчурных инвестиций в криптоиндустрию упал на 40%
|Цена биткоина упала ниже $4000. Капитализация рынка cнизилась до $145 млрд
|Регулятор разрешил китайскому инвестору покупку 50% биржи ПФТС
Это интересно
|Компании по всему миру начали борьбу с ботнетом Necurs
|Android — самая небезопасная программная платформа 2019 года
|Британские компании вложат 12 млрд фунтов для перехода на электромобили
|Samsung изобрела полностью твердотельный аккумулятор с хорошими перспективами
|Mercedes-Benz G-класса начали превращать в электромобиль
|Mercedes-Benz откажется от некоторых моделей
|Китайцы разработали силовые конденсаторы, которые могут изменить представление об электротранспорте