Денежная масса в Украине в феврале выросла на 0,8%

Денежная масса в Украине в феврале 2020 года выросла на 0,8% - до 1 трлн 477,769 млрд грн, свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики, обнародованные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, денежная база за минувший месяц уменьшилась на 1,4% - до 463,359 млрд грн.

Центробанк указывает, что денежные средства в обращении вне банков (M0) в феврале выросли на 1,1% - до 374,332 млрд грн.

Депозитный портфель банков вырос на 0,7% - до 1 трлн 100,141 млрд грн. При этом НБУ уточняет, что депозитный портфель банков в национальной валюте вырос на 1,5% - до 659,943 млрд грн, тогда как в иностранной валюте снизился – на 0,5%, до 440,198 млрд грн.

Кредитный портфель банков в феврале сократился на 0,7% - до 965,498 млрд грн. В том числе, объем кредитов в национальной валюте вырос на 0,4% - до 602,804 млрд грн, а в инвалюте снизился на 2,4% - до 362,694 млрд грн.

Чистые международные резервы за минувший месяц выросли на 3% - до $17,322 млрд.

Как сообщалось, в 2019 году рост денежной массы составил 12,6%, денежной базы – 9,6%, в том числе агрегат M0 возрос на 5,7%.

За первый месяц 2020 года денежная масса выросла на 2%, денежная база уменьшилась на 1,6%, в частности М0 снизился на 3,7%.