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НБУ в четверг уменьшил интервенции в поддержку гривни до $220 млн
21:39 12.03.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) продал на межбанковском валютном рынке в четверг около $220 млн, тогда как в среду регулятор продал $350 млн, а во вторник - $270 млн, сообщается на странице центробанка в Facebook.
"Сегодня Национальный банк продолжал проводить интервенции по продаже валюты для сглаживания чрезмерных колебаний, вызванных ухудшением настроений участников рынка из-за распространения миром коронавируса. Всего с этой целью было продано более $220 млн", - говорится в сообщении.
На открытии межбанка НБУ, в частности, провел аукцион по продаже валюты, удовлетворив 23 заявки на сумму $75,9 млн по средневзвешенному курсу 25,813 грн/$1, свидетельствуют данные центробанка.
Уточняется, что на аукцион объемом до $200 млн было подано 30 заявок на общую сумму $86,4 млн по курсу от 25,7 грн/$1 до 25,84 грн/$1, курс отсечения был установлен на уровне 25,8 грн/$1.
Кроме того, Нацбанк продолжил в четверг удовлетворять избыточный спрос на валюту и продал после аукциона дополнительно почти $150 млн. Продажа валюты поддержала котировки гривни на межбанке на уровне 25,8-26,0 грн/$1, отметил регулятор.
"Таким образом, Национальный банк не менял общий тренд, который формировал рынок, а только сглаживал чрезмерные колебания", - подчеркнул НБУ.
Регулятор отметил, что влияние психологического фактора на валютном рынке остается ключевым. Уточнятся, что спрос на валюту в основном формируется со стороны населения и отечественных компаний-импортеров, тогда как экспортеры снизили продажу своих поступлений.
"Впрочем, такая ситуация не является отражением фундаментальных трендов в экономике, ведь украинский экспорт продолжает расти, а цены на импортные энергоносители снижаются", - поясняет Нацбанк.
Вместе с тем НБУ подчеркнул, что ситуация на валютном рынке всегда динамичная и может быстро меняться. "Например, в прошлом году гривня также несколько раз оказывалась под давлением, связанным, в частности, с активным политическим циклом в Украине. Впрочем, интервенции НБУ позволяли сглаживать колебания, а со временем тренд разворачивался, и Национальный банк получал возможность выкупать валюту", - уточнил регулятор.
Он отметил, что в 2019 году чистая покупка валюты НБУ составила почти $8 млрд, а чистая продажа валюты из резервов 2020 года составляет в настоящее время около $200 млн.
"Национальный банк настроен придерживаться Стратегии валютных интервенций и продолжать сглаживать избыточные курсовые колебания и в дальнейшем", - подчеркнул центробанк, добавив, что объем международных резервов Украины, превышающий на данный момент $26 млрд, является достаточным для этого.
С учетом трех последних дней в целом с начала года регулятор купил в резервы $1,23 млрд, а продал - $1,44 млрд, в частности на прошлой неделе объем покупки валюты составил $150 млн, продажи - $307,2 млн, свидетельствуют данные на сайте НБУ.
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