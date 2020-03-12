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Депозитные ставки для физлиц 12.03.20
18:37 12.03.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 12 марта 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|11.54
|0.98
|0.21
|6 мес.
|11.94
|1.33
|0.44
|9 мес.
|11.75
|1.34
|0.31
|12 мес.
|11.98
|1.69
|0.65
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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