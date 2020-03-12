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Банковская система пока не испытывает оттока депозитов – глава НБУ
16:01 12.03.2020 |
Банковская система Украины пока не испытывает оттока депозитов, но в случае реализации такого сценария Национальный банк готов поддерживать ликвидность банков.
Об этом заявил журналистам глава НБУ Яков Смолий.
"Безусловно, мы следим за тем, как ведет себя рынок. Пока мы не видим никаких изменений в депозитном портфеле банков. В случае, если такой процесс начнется, мы будем поддерживать банки ликвидностью", - сказал глава НБУ.
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