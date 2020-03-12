Евро дешевеет к доллару после заседания ЕЦБ

Евро перешел к снижению в паре с долларом в четверг после изначального роста на итогах заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Евро торгуется на уровне $1,1224 против $1,1271 на закрытие прошлой сессии. Стоимость единой европейской валюты находится сейчас в районе 116,83 иены по сравнению со 117,77 иены в среду.

ЕЦБ по итогам заседания в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, говорится в сообщении банка. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

В заявлении ЕЦБ отмечается, что ставки останутся на текущем уровне или ниже до тех пор, пока инфляция в еврозоне не приблизится к целевому показателю центробанка - чуть менее 2%.

ЕЦБ временно увеличит программу выкупа активов на 120 млрд евро - до конца 2020 года. Кроме того, центробанк запустит дополнительные программы долгосрочных операций рефинансирования (LTRO).

Курс доллара составляет 104,05 иены против 104,50 иены накануне.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, растет на 0,09% по сравнению с предыдущим днем. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, повышается на 0,73%.

На рынке сохраняются тревоги в связи с распространением коронавируса. Инвесторов также обеспокоило решение президента США Дональда Трампа закрыть на 30 дней въезд в Штаты для граждан ЕС на фоне пандемии.

Трамп в своем обращении к гражданам заявил о решении запретить поездки из Европы в страну с 13 марта. Он уточнил, что "исключения будут предусмотрены для американцев, которые прошли соответствующее тестирование (на коронавирус - ИФ)".

"Эти ограничения не будут распространяться на Великобританию", - подчеркнул Трамп.

Запрет на въезд в США из стран ЕС будет касаться граждан, посещавших Шенгенскую зону за последние 14 дней перед прибытием в Штаты, заявил исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Чед Вулф.

Также Трамп анонсировал финансовую поддержку малым предприятиям и уязвимым слоям населения, а также налоговые послабления в связи с распространением коронавируса по стране.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду объявила пандемию в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Согласно критериям ВОЗ, пандемия - распространение нового заболевания в мировых масштабах.

Фунт стерлингов существенно дешевеет по отношению к доллару США и евро. Британская валюта торгуется около $1,2692 по сравнению с $1,2821 накануне, и составляет 1,1279 евро против 1,1378 евро днем ранее.

Банк Англии в среду экстренно понизил базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта (п.п.) - до 0,25% с 0,75%, а также обнародовал пакет дополнительных мер, чтобы помочь бизнесу и домовладельцам справиться с негативными последствиями распространения коронавируса.

Австралийский доллар теряет к доллару США около 2%. Австралийская нацвалюта находится в районе $0,6355 против $0,6483 в предыдущий рабочий день.

Власти Австралии направят 17,6 млрд австралийских долларов ($11,4 млрд) на поддержку экономики в условиях распространения коронавируса, стремясь предотвратить рецессию.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил в четверг, что стимулирующие меры включают в себя выделение субсидий малому и среднему бизнесу, а также поддержку безработных и пенсионеров. Ранее на этой неделе власти страны объявили о выделении $1,56 млрд на расходы в сфере здравоохранения.